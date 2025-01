Classifica ATP, Sinner a +3.700 punti sul secondo. Il numero uno salta Rotterdam: "Il mio corpo ha bisogno di riprendersi"

Jannik Sinner, vincitore dell’Australian Open domenica, e Alexander Zverev, finalista, dominano la classifica Atp. Novak Djokovic, costretto all’abbandono in semifinale, si piazza al 6o posto. Carlos Alcaraz, eliminato a quarti da Djokovic, completa il podio mondiale. Finalista nel 2024 a Melbourne ma battuto al secondo turno di quest’anno, Daniil Medvedev perde due posizioni ed è 7o, mentre il suo connazionale russo Andrey Rublev, eliminato al primo giro, scende al 10o posto. Tommy Paul che ha guadagnato due posti grazie ai quarti di finale australiani e ha raggiunto a 27 anni la migliore classifica della sua carriera (9/o). Ben Shelton ha fatto scalato sei posti ed è ora 4o. L’Italia realizza il proprio record di giocatori nella top 100: sono ben 11 . Alle spalle di Sinner ci sono Lorenzo Musetti 17mo, Matteo Berrettini 33mo, Flavio Cobolli 34mo, Lorenzo Sonego 35mo. Poco staccati Matteo Arnaldi 40mo, Luciano Darderi 47mo, Luca Nardi 83mo, Lorenzo Fognini 89mo, Francesco Passaro 90mo e Mattia Bellucci 98mo. Chi sale più di tutti è il torinese Sonego, che migliora il suo ranking di 20 posizioni e torna in Top 35 grazie al quarto di finale raggiunto a Melbourne Park, il suo primo in uno Slam. Spicca l’ascesa del perugino Francesco Passaro che guadagna 14 posizioni ed entra per la prima volta in Top 100.

Ciao Melbourne, arrivederci a Doha

All’indomani della vittoria gli Australian Open, Jannik Sinner ha già programmato il futuro più immediato, decidendo di saltare il torneo di Rotterdam che lo scorso anno gli portò una vittoria e 500 punti Atp in dote. Il rientro è per ora previsto a Doha.

«Dopo essermi consultato con il mio team, ho preso le difficile decisione di ritirarmi da Rotterdam», ha spiegato Sinner, al sito del torneo olandese. «Il mio corpo ha bisogno di tempo per riprendersi dalla lunga marcia in Australia. Ho ricordi bellissimi della mia vittoria dello scorso anno di fronte allo spettacolare pubblico di Rotterdam, e spero di poter tornare presto». Il torneo di Doha, sul cemento, mette in palio 500 punti ed è in programma dal 17 febbraio. Al momento è prevista la presenza di Alcaraz, Djokovic e Medvedev. I successivi appuntamenti sono quelli dei tornei Usa, con due Masters 1000: Indian Wells (2-16 marzo) e Miami (19-30 marzo).