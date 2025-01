Sinner: "Quirinale? Non so, devo decidere ancora. Ora un po' di riposo, poi 100% testa al tennis"

«Non lo so ancora, devo decidere». Così Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, risponde a margine del photoshooting all’Albert Park Lane di Melbourne a chi gli chiede dell’incontro previsto per celebrare i successi del 2024 del tennis azzurro mercoledì al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sinner parlando del bilanciamento della sua stagione tra vita privata e tennis aveva spiegato in precedenza che «l'equilibrio fuori dal campo è fondamentale: è meglio prendersi un giorno più di pausa per essere al top e competitivo dopo perché poi ci sono tanti tornei importanti». «Adesso ci sta avere un pò di tempo libero. Poi, quando ci rimetteremo al lavoro, il tennis avrà di nuovo il 100% della nostra attenzione. Ci sono tanti tornei importanti in cui devo essere al top, ma è fondamentale l'equilibrio tra la vita fuori dal campo e il lavoro in campo». Jannik Sinner, a margine dello shooting fotografico con il trofeo degli Australian Open a Melbourne, spiega i suoi obiettivi per le prossime settimane, dopo la vittoria del suo terzo Slam.