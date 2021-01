Top gun e agli altri programmi di stasera in TV 4 Gennaio

La guida ai film e ai programmi in onda stasera 4 gennaio in prima e seconda serata sui canali Rai, Mediaset e sui canali del digitale terrestre. Nel palinsesto televisivo segnaliamo "Io & Marley" su Rai2, "Report" su Rai3 per gli amanti del giornalismo d' inchiesta e" Top Gun" su Italia 1.

Rai 1

21.35 Il tuttofare (FILM 1^TV), commedia-satirico 2018, con Sergio Castellitto

23.15 Hugo Cabret (FILM), sentimentale-fiabesco 2011, con Asa Butterfield

Il tuttofare (FILM 1^TV), commedia-satirico 2018, con Sergio Castellitto Hugo Cabret (FILM), sentimentale-fiabesco 2011, con Asa Butterfield Rai 2

Io & Marley con Jennifer Aniston e Owen Wilson, trailer e curiosità 21.25 Io & Marley (FILM), sentimentale familiare 2008 con Owen Wilson

23.25 Una pezza di Lundini (DIVERTIMENTO) Varietà

Io & Marley (FILM), sentimentale familiare 2008 con Owen Wilson Una pezza di Lundini (DIVERTIMENTO) Varietà Rai 3

21.10 Report "Puntata 11" (CULTURA), inchiesta, attualità, conduce Sigfrido Ranucci

23.20 Solo insieme (APPROFONDIMENTO), cronaca, religione, con il Papa Francesco

Report "Puntata 11" (CULTURA), inchiesta, attualità, conduce Sigfrido Ranucci Solo insieme (APPROFONDIMENTO), cronaca, religione, con il Papa Francesco Rete 4

21.25 Quarta repubblica III "Puntata 19" (APPROFONDIMENTO), dibattito, politica, conduce con Nicola Porro

Quarta repubblica III "Puntata 19" (APPROFONDIMENTO), dibattito, politica, conduce con Nicola Porro Canale 5

21.45 Grande Fratello - Vip V "Puntata 31" SVAGO), gioco, conduce con Alfonso Signorini

Grande Fratello - Vip V "Puntata 31" SVAGO), gioco, conduce con Alfonso Signorini Italia 1

21.15 Top gun, scene memorabili e curiosità Top Gun (FILM), avventura-azione 1986 con Tom Cruise

23.30 Tiki Taka VIII (SPORT), calcio, commenti conduce Piero Chiambretti

Top Gun (FILM), avventura-azione 1986 con Tom Cruise Tiki Taka VIII (SPORT), calcio, commenti conduce Piero Chiambretti La 7

21.25 Robinson Crusoe (FILM), avventura - romanzesco 1997, con Pierce Brosnan

Robinson Crusoe (FILM), avventura - romanzesco 1997, con Pierce Brosnan TV 8

21.30 Das Boot I "Episodi 3,4" (TELEFILM 1^TV), drammatico-guerra, con Tom Wlaschiha

Das Boot I "Episodi 3,4" (TELEFILM 1^TV), drammatico-guerra, con Tom Wlaschiha NOVE

21.40 Anplagghed "1^ parte" (DIVERTIMENTO),teatro con Aldo, Giovanni e Giacomo

© Riproduzione riservata