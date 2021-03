Ibrahimovic e il motociclista che lo ha accompagnato a Sanremo: "Quando sei in un ingorgo chiama"

Zlatan Ibrahimovic e il suo "salvatore", Franco Nocera, il motociclista che giovedì lo ha accompagnato al Festival di Sanremo dopo che lo svedese era rimasto nel traffico a seguito di un grave incidente in autostrada. Stasera i due si sono rivisti da Fabio Fazio a "Che tempo che fa": con tanto di battute tra i due. E Nocera è stato chiaro: "Adesso hai il mio numero, se ti trovi in qualche ingorgo chiama".

Di fatto una giornata da eroe per Franco Nocera che nei giorni scorsi aveva raccontato i fatti: “È successo che c'era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L'autista abbassa il finestrino e dice: "Ibra chiede se lo porti a Sanremo". Sì certo ti porto, non c'è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: "Sto accompagnando Ibra a Sanremo" e lei non mi ha creduto". Nocera, imprenditore edile di 49 anni, non è riuscito a fare un selfie con Ibra: "E' stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come potesse ringraziarmi, mi ha detto che mi manderà la maglia.

