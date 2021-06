Diritti tv: offerta da 500 milioni di Sky a Dazn per trasmettere la Serie A

Offerta di Sky a Dazn per poter trasmettere tutta la Serie A anche nel prossimo triennio. La notizia, anticipata dal Sole24Ore sul suo sito, è stata confermata all’ANSA da fonti informate. Sky ha messo sul piatto 500 milioni di euro a stagione per avere nel proprio bouquet un canale satellitare di Dazn (con la possibilità di trasmettere anche le 7 gare a giornata di cui non possiede i diritti) e la disponibilità dell’app di Dazn su Sky Q. La proposta avrebbe come scadenza l’inizio degli Europei, venerdì.

