L'ultimo tweet di Raffaella Carrà e l'omaggio della comunità Lgbt

«Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità». Queste le ultime parole su Twitter di Raffaella Carrà, postate il 18 giugno, giorno del suo 78esimo compleanno. Il tweet da quando è circolata la notizia della scomparsa è sommerso di commenti affranti e colpiti, ben riassunti da un utente che scrive: «Eri di famiglia per tutti quanti. Mancherai tantissimo».

Simbolo della comunità Lgbt

Raffaella Carrà icona gay? «Lo era in assoluto per il suo personaggio divertente, brillante, ironico ma poi perchè, soprattutto in epoca spagnola, lei non ha avuto remore a schierarsi esplicitamente con il movimento lgbt». Lo racconta all’AGI Franco Grillini, ex parlamentare e fondatore del movimento gay in Italia. «Lei avrebbe dovuto partecipare all’ultimo gigantesco Pride di Madrid - aggiunge - evidentemente la malattia l’aveva già colpita e aveva mandato un bellissimo messaggio dicendo di essere presente lì col cuore». Un messaggio che ci lascia? «Il suo essere per la libertà assoluta delle persone», chiosa Grillini. «La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso... farai ballare gli angeli...». Cosi su Twitter Vladimir Luxuria. «Esprimiamo cordoglio per la morte di Raffaella Carrà, una grande artista che è stata simbolo di libertà per la nostra comunità LGBT+, tanto che nel 2017 fu definita Icona gay per il coraggio, l’energia e libertà. Ha sdoganato la libertà di amare e di essere se stessi in anni molto più difficili come negli anni '60 e 70. La sua musica da sempre è un cult dei Pride e dei locali LGBT+ in Italia e non solo e continuerà ad esserlo anche dopo la sua scomparsa. In sua memoria si migliori la legge contro l’omotransfobia togliendo l'art. 4 che consente di definirci malati e l’art.7 che di fatto blocca ogni formazione nelle scuole e si approvi senza alcuna mediazione al ribasso con le destre. Ciao Raffaella!». Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, candidato Sindaco di Roma e Portavoce Nazionale Partito Gay per i Diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale.

Il cordoglio dei colleghi

«Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva». Lo scrive su twitter J-Ax che dedica un lungo pensiero alla Carrà. «Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera - scrive - e mi sei sempre rimasta impressa perchè anche quando non ero nessuno hai rispettato chi ero e la cultura che amavo, una cosa che negli anni '90 in Italia nessuno faceva». «Quando ci siamo poi ritrovati molti anni dopo addirittura da "colleghi" a The Voice è stato subito amore fortissimo. Ho capito perchè sei stata un'icona per così tante generazioni e perchè con la tua forza e le tue parole hai ispirato e salvato tanta gente». "Sei e rimarrai un'icona per tutti ma per me sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte. Ciao, Raffaella, il mio concerto di stasera è per te". Così su facebook Noemi ricorda Raffaella Carrà insieme alla quale fu giudice di The Voice. "Che dolore! Non ci voglio credere". Così Gianni Morandi ricorda su Instagram Raffaella Carrà postando il video di un duetto in cui interpretavano "Il mio canto libero" di Lucio Battisti. «Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimentichero» mai... mia adorata #raffaellacarra . Che triste la vita...» Così su twitter Cristiano Malgioglio, cantante e autore di molte canzoni fra le quali «Forte forte forte» che la Carrà interpretò e portò al successo, sul suo account twitter ricorda commosso Raffaella Carrà scomparsa oggi pomeriggio a 78 anni, dopo una breve malattia. «Sono a pezzi, mi dispiace... Ci siamo conosciuti giovanissimi». Tra i singhiozzi, Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà al microfono di 'Estate in diretta» su Rai1. «L'ho sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente della malattia», aggiunge il ballerino e coreografo, protagonista con la Raffa nazionale del mitico Tuca tuca. «Era la numero uno nel mondo, come persona, come donna. Ho ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta, eravamo in Spagna per uno spettacolo: c'era un traffico incredibile, la piazza era piena... Eravamo in macchina... Raffaella ha fermato un signore in vespetta, gli ha chiesto un passaggio ed è andata con lui. E' salita sul palco, c'erano diecimila persone ad aspettarla. E' stata una grande donna». «Se stata, sei e sarai l'unica regina. Per me, per tutto il mondo». Così Laura Pausini su Twitter, commentando la scomparsa di Raffaella Carrà. «Sincera, sexy, amorosa. Sei la nostra fata, la nostra Trilly, la nostra icona. Mi unisco al coro di chi ti ama e ti porterà sempre nel suo cuore». Lo scrive su Twitter il cantante Piero Pelù, ricordando Raffaella Carrà scomparsa oggi a 78 anni. «Ciao Raffaella ... sono senza parole». Con poche parole Patty Pravo commenta così su Twitter la scomparsa di Raffaella Carrà. «Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella». Lo scrive su twitter Lorella Cuccarini commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice. «Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoironia che ha saputo ispirare generazioni. Continuerà ad essere un esempio di grande professionalità e creatività per tutti noi. Grazie». Lo scrive su Twitter Francesca Michielin commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice. «Ciao fantastica Raffaella Carrà». Lo scrive su Twitter Jovanotti. «Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l'aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l'icona della tv . Per sempre. #RaffaellaCarra». Lo scrive Simona Ventura commentando su twitter la scomparsa dell'artista e conduttrice. "Ho letto la notizia e non potevo crederci... Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme".

ricorda Raffaella Carrà su twitter. «La più BELLA e la più brava di sempre !! ciao Raffaella wiva #raffaellacarrá». Lo scrive su Twitter Vasco Rossi commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice. «Ineguagliabile, unica, una Stella vera, un talento da guardare con ammirazione e rispetto. Avrei voluto dirle tante cose ma non ho mai osato... buon viaggio" #RaffaellaCarra. Lo scrive su Twitter Antonella Clerici, commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice. «Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato. #RaffaellaCarrà». Lo scrive su twitter Milly Carlucci commentando la scomparsa dell'artista e conduttrice.

La Juventus

Anche la Juventus sui suoi profili social ha reso omaggio a Raffaella Carrà, morta oggi a 78 anni: «Ciao Raffaella». L’icona della televisione italiana era una grande tifosa della squadra bianconera. «Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te», aveva scritto sul suo account Twitter in occasione del nono scudetto in fila, vinto nel 2020, citando uno dei suoi successi più grandi.

E' morta Raffaella Carrà. Regina della tv, unica, inimitabile, diva con quella sua travolgente risata Megan Gale nel 2001, conduce la Raffaella Carrà nazionale Raffaella Carrà e Loretta Goggi Raffaella Carrà diventa presto sua rivale nel lavoro Insieme a Raffaella Carrà nel 1974 Raffaella Carrà e Megan Gale - 2001 Ospite di Raffaella Carrà Raffaella Carra’ e Gianni Boncompagni durante la registrazione della trasmissione di Raitre ’’Che tempo che fa’’, nel 2011 Gianni Boncompagni con Raffaella Carrà alla trasmissione tv “ Carramba che Fortuna “ Raffaella Carrà

