E adesso i Ferragnez diventano pure una serie tv! Da dicembre su Amazon Prime

Strizzando l’occhio ai fenomeni made in Usa, Amazon Prime ha annunciato il lancio del nuovo show non-fiction, “The Ferragnez – La serie”, che avrà come protagonista la coppia di influencer più celebre del panorama italiano, ma non solo, formata da Chiara Ferragni – 34enne imprenditrice digitale con oltre 24 milioni di follower su Instagram, già incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” – e il suo consorte, Fedez (all’anagrafe Federico Lucia), 31enne rapper da 60 dischi di platino, già protagonista del successo televisivo “LOL – Chi ride è fuori”, nonché sponsor del Ddl Zan.

La serie, in 8 episodi, è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios e debutterà in esclusiva su Prime Video a dicembre. Al centro delle riprese ci saranno «i primi passi di Vittoria e i bronci capricciosi di Leo» (i due figli della coppia) e l’intesa dei due, puntando apertamente a creare uno show che racconti la vita quotidiana e lo showbiz, proprio come avvenuto con l’impero della famiglia Kardashian, ormai un classico tv in America.

«L'abbiamo fatto per davvero – ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo – Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà», ottenendo migliaia di like e il plauso di Mara Venier e della presentatrice Andrea Delogu.

I Ferragnez – il neologismo è ormai divenuto universale – sono entrambi legati ad Amazon: lui è social brand ambassador di Prime Video in Italia, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi dello show tv “Celebrity Hunted - Caccia all’Uomo” mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di “Making The Cut”, fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, ed è protagonista del documentario “Chiara Ferragni Unposted”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Cosa vedremo? Le riprese, seguendo la routine delle loro stories su Instagram, andranno dalla fine del 2020 ai primi mesi del 2021, includendo la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria e inoltre gli incontri con gli amici, la famiglia e gli impegni di lavoro. Il tono scelto sarà lieve e domestico, consacrando definitivamente una potenza di fuoco social senza pari, per una coppia pronta a conquistare il mondo, direttamente dallo schermo dei nostri device.

