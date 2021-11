Riecco Dexter, il serial killer che uccide... i serial killer

“Dexter” è il serial killer più famoso del mondo della tv. Nonché l’anatomopatologo più celebre d’America che torna protagonista con una miniserie in dieci episodi in prima visione su Sky Atlantic (in streaming su NOW): “Dexter: New Blood”.

Un episodio a settimana - a distanza di ben nove anni dal finale di serie del 2013 - riportando sul piccolo schermo Michael C. Hall, che indossa daccapo i panni di Dexter Morgan. Segni particolari? Il vizio di uccidere gli assassini a piede libero e quel mitico “Passeggero Oscuro”, la sua parte malvagia, una nemesi assetata di vendetta.

E sono della partita anche Clyde Philipps, storico showrunner delle prime stagioni di “Dexter” - vincitore di Emmy e Golden Globe - e Jennifer Carpenter, che torna a vestire i panni di Debra Morgan, la sorella del protagonista. E poi, alcune new-entry nel cast, fra cui Clancy Brown (“The Mandalorian”), Alano Miller (“Sylvie’s Love”), Johnny Sequoyah (“Believe”) e Jack Alcott (“The Good Lod Bird”).

“Dexter” è una delle serie più amate di sempre, un inarrestabile serial killer, che sfrutta i suoi impulsi per cercare e uccidere altri serial killer, grazie al “Codice di Harry”, inventato da suo padre adottivo Harry Morgan. Nel finale dell’ultima stagione, Dexter aveva finto un incidente in mare per sparire dalla circolazione. Adesso lo ritroviamo nell’Oregon, in una vita tranquilla. Ha assunto una nuova identità e agli occhi degli abitanti della cittadina di Iron Lake, lui è solo Jim Lindsay, un affabile dipendente del Fred’s Fish Game.

Al suo fianco, la sua nuova compagna, Angela Bishop (Julia Jones) che guida la polizia locale. Calma piatta e grandi sorrisi fra vicini ma dopo una serie di inquietanti incidenti, Dexter concentrerà le sue attenzioni su Kurt Caldwell (Clancy Brown), uomo di successo, l’incarnazione del sogno e dei valori americani. Peccato che celi un terribile, sanguinoso, segreto. E così, fedele alla sua natura, Dexter si metterà alla caccia di un presunto serial killer e intanto, dovrà affrontare alcuni fantasmi che tornano a fargli visita per chiudere il conto con passato ovvero sua sorella Debra e il Trinity Killer. Ma ciò che lo turba maggiormente è suo figlio Harrison (Jack Alcott), ormai adolescente ribelle. Fra i due ci sono passioni e sensibilità comuni, tanto da far sorgere in Dexter un legittimo sospetto: e se il Passeggero Oscuro avesse scelto un nuovo compagno di viaggio per continuare a dettare la sua spietata legge?

