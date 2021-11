Chiudono Tg4, Studio Aperto e SportMediaset. In piedi Tg5 e TgCom24

La notizia era nell'aria da diverse settimane. Ora è ufficiale: chiudono Tg4, Studio Aperto e SportMediaset. Il motivo è presto detto: le news e, più in generale l'informazione, ha dei costi di produzione molto alti. E i tre rami dell'azienda del Biscione non fanno eccezione a questa regola. Purtroppo però, a fronte degli investimenti economici effettuati dall'azienda in questi anni, non sono arrivati i risultati sperati in termini di ascolti. Da qui la decisione di chiudere i tre settori dell'informazione. Restano invece attivi il Tg5, che si occuperà dell'informazione di Canale 5, e Tgcom24 che, oltre al suo canale "all news" sul digitale terrestre (al numero 51), già da tempo si occupa di produrre "pillole" informative per tutto il gruppo (comprese le emittenti radiofoniche) e non solo, visto che è attivo il sito d'informazione. Per quanto riguarda la situazione occupazionale, sembra che non saranno rinnovati i contratti ai giornalisti assunti a tempo determinato mentre per gli altri sarebbe prevista una ricollocazione.

