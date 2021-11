Chiudono Tg4, Studio Aperto e SportMediaset? Fonti Mediaset precisano

Si va verso la chiusura di StudioAperto, Tg4 e SportMediaset? Sarebbe questo l'orientamento di Mediaset — chiudere tutti i tg tranne Tg5 e TgCom24 — per frenare l’emorragia di ascolti che da tempo colpisce i notiziari che non riescono a reggere la sfida della concorrenza di informazione online.

Secondo quanto riferisce Italia Oggi la cancellazione di News Mediaset farà sì che sia TgCom24 a occuparsi delle news per le reti Mediaset. Il progetto prevede due notiziari quotidiani per Italia 1 e Rete4, un tg sportivo (sempre su Italia 1), l’offerta editoriale del canale 51 del digitale terrestre TgCom24, inventrato sulle hard news e inoltre «l’offerta editoriale multipiattaforma in qualità di nuova agenzia sia per i tg, sia per Videonews». Se prima le testate avevano un «personale di line dedicato», da fine novembre ci sarà una «unica line trasversale» riferita alla testata TgCom24. Per il Tg5, che rimane a Roma, invece non cambia niente.

Altre fonti Mediaset avevano chiarito in mattinata: l’unica ipotesi, spiegano, è cambiare nome a News Mediaset in TgCom e razionalizzare le line, ma nessuna chiusura.

