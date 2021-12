Un parroco sensibile e la sua comunità. Ecco "Canonico", la nuova serie su Tv2000

Un parroco, un semplice parroco capace di inserirsi nella sua comunità di cui diventa solido punto di riferimento, volto amico e amato. Non un “parroco-poliziotto” né un supereroe con la tonaca: da oggi parte su Tv2000 “Canonico”, la prima serie tv originale realizzata per l’emittente della Cei, che andrà in onda ogni giorno alle 19.30 dal lunedì al venerdì. Una fiction di 20 puntate da 20 minuti di cui è protagonista don Michele, un parroco interpretato da Michele La Ginestra, conduttore ed attore televisivo e teatrale, tra i volti più amati dal grande pubblico, con la regia di Peppe Toia.

Don Michele non è infallibile; è un parroco dal volto umano, moderno, che si inserisce con delicatezza e partecipazione nella comunità che gli è stata affidata diventandone non solo guida spirituale ma anche portavoce dei mille problemi quotidiani dei parrocchiani. Tante le storie raccontate tra le mura della canonica come tante saranno le sfide quotidiane in cui lo spettatore potrà riconoscersi.

Nel cast ci sono anche: Fabio Ferrari, Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni, Federico Lima Roque, Elisabetta Mandalari, Mariateresa Pascale, Eugenia Bardanzellu, Alessandro La Ginestra. La serie, prodotta da MapToTheStars e Morgana Studio per Tv2000, è scritta da Peppe Toia, Mario Bellina, Adriano Bennicelli, Sara Lorenzini, Eros Tumbarello.

La vicenda è ambientata in una parrocchia, quella di don Michele, un sacerdote che è appena tornato da una missione in Sud America, e che il vescovo invia in un piccolo paese. Don Michele non tarda ad accorgersi che tutte le comunità, grandi o piccole che siano, affrontano sempre vicissitudini analoghe, con eventi più o meno belli. Armato di fede – ma anche di moltissima pazienza e capacità d’ascolto – conoscerà, aiuterà, accompagnerà il suo “gregge” giorno dopo giorno.

Tra i problemi dei fedeli, la gestione della vita di tutti i giorni dentro la canonica e una serie di imprevisti vari, don Michele diventerà un punto di riferimento per tutti: sia per i giovani che perdono la via, sia per coloro che vivono già all’interno della parrocchia il loro impegno di fede. Don Michele ha sempre la parola giusta e sa trovare soluzioni sorprendentemente semplici; è così che in breve tempo diventa indispensabile per la vita della sua comunità.

Divertente, concreta, dinamica, la serie mira a coinvolgere un target di pubblico variegato e intende guidare lo spettatore alla riscoperta di una figura centrale come quella del sacerdote in una chiave inedita.

