Arriva "Billions 6": nasce un nuovo regno della finanza

“Billions”, la serie tv che per prima ha lanciato il tema della finanza e degli speculatori nel mondo dello streaming di alta qualità, è pronta a tornare sul piccolo schermo. E non mancano certo le novità. Amatissimo financial drama, la sesta stagione partirà domani – alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW – e ci sarà un nuovo protagonista al centro di un susseguirsi di intrighi e conflitti, rilanciando la tensione e aizzando lo scontro fra il potere politico e quello finanziario. Una nuova guerra e nuove regole, difatti, dalle ceneri dell’impero finanziario di Bobby “Axe” Axelrod (interpretato da Damian Lewis, protagonista assoluto per le prime cinque stagioni) nascerà un nuovo, ancora più spietato, regno.

Sul gradino più alto, ecco Mike Prince (Corey Stoll), determinato a cambiare le regole del gioco una volta e per tutte. Lo abbiamo visto all’opera nella serie precedente, self made man con qualche scheletro di troppo nell’armadio, ostenta buoni sentimenti ma ha un animo da vero killer nel campo degli affari. Sulle sue tracce ecco l’inarrestabile procuratore Chuck Rhoades (il confermatissimo Paul Giamatti) è altrettanto determinato a frapporsi, brandendo le regole e un ego sempre più spropositato. Dopo aver sfidato Axe nella scorsa stagione, in questi dodici episodi l’ambizioso imprenditore dell’Indiana Mike Prince ha preso il controllo del suo impero finanziario, la Axe Capital, costringendo Chuck Rhoades ad architettare strategie sempre più sofisticate per sbarrargli la strada, alle prese con un nemico assai agguerrito.

“Billions” è creata da Brian Koppelman e David Levien (“Ocean’s Thirteen”) con la partecipazione di Andrew Ross Sorkin, editorialista finanziario del New York Times. Tutti i giocatori, dal fedelissimo Wags (David Costabile) alla coach motivazionale, Wendy (Maggie Siff), dall’analista gender-free Taylor (Asia Kate Dillon) e la pr (Condola Rashad), saranno costretti ad affilare le proprie armi, cercando nuove alleanze per sopravvivere. Emerge dalle retrovie e si afferma, affiancandosi a Prince, il ruolo di Scooter Dumbar – capo di stato maggiore e braccio destro del nuovo re – interpretato da Daniel Breaker (“Girls5eva”).

Certamente “Billions” dovrà innovare per restare al vertice di gradimento del suo pubblico e certamente la mossa di cambiare uno dei protagonisti è ardita ma apre le porte ad un nuovo tipo di finanza, più ecofriendly ma altrettanto spietata. Piacerà?

© Riproduzione riservata