Flavio Insinna prende posizione: "Il risparmio va fatto sulle spese militari"

Una presa di posizione diretta. Senza mezzi termini, senza fronzoli. Nella puntata de “L’Eredità” andata in onda venerdì 25 marzo Flavio Insinna ha spostato l’attenzione dal gioco per esprimere una posizione personale su un tema di attualità molto dibattuto. A sorpresa Insinna ha interrotto la tensione del gioco finale, la ghigliottina, la cui soluzione era la parola risparmio, per commentare: “Risparmio sulla spese. Non vi arrabbiate, per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero costruiti scuole, ospedali, case. Mi taccio… Tanto lo sapete che c’ho ragione io".La trasmissione che era stata registrata nei giorni precedenti, è andata in onda il giorno successivo ai summit internazionali dove il premier Mario Draghi ha assicurato che “l’Italia osserverà l’impegno, come tutti gli altri governi occidentali”, come richiesto dalla Nato.

