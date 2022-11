In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni e ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile.

E' quanto si legge in una nota diffusa dal GFVip. Nei giorni scorsi si era riscontrata la positività di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Wilma Goich.

