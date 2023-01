Netflix, stop alla condivisione della password fuori dal nucleo familiare

A ottobre scorso, Netflix aveva annunciato l’intenzione di modificare la sua politica sulla condivisione delle password e annunciando che avrebbe iniziato a addebitare con un abbonamento alle persone la condivisione degli account. Entro la fine di marzo questa decisione dovrebbe essere applicata stando a quanto Netflix ha recentemente confermato in una lettera agli azionisti. Una mossa, quindi, per non consentire più agli utenti di condividere le password gratuitamente fuori dal nucleo familiare

