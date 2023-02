Makari, girato nel Belice uno degli episodi della nuova serie

Uno dei quattro nuovi episodi della serie tv 'Makarì prodotto da Palomar sarà girato nella Valle del Belìce. Lo ha detto oggi al padiglione Sicilia della Bit Ivan Ferrandes, location manager e presidente di 'Tf West Sicily', nell’ambito della presentazione 'Da Il Gattopardo a Makari, 60 anni di produzioni cinematografiche e pubblicitarie nella Sicilia occidentalè. Sono 4 i nuovi progetti cinematografici per il 2023 che interesseranno la Sicilia occidentale. Oltre 'Màkarì una nuova serie Netflix sul Gattopardo sarà girata in tutta la Sicilia, compresi 9 Comuni della Sicilia occidentale e 2 produzioni tra Agrigento e Trapani per il colosso 'Amazon'.

Per il Distretto turistico Sicilia Occidentale presente a Milano col brand 'West of Sicily', è stata l’occasione per fare il punto su numeri e cifre dell’indotto che hanno creato le produzioni cinematografiche in provincia di Trapani. «Durante la produzione del film 'Indiana Jones' (girato tra agosto e ottobre 2022) sono state 600 le camere prenotate, 2,2 ml l’indotto alberghiero, 50 euro la spesa media individuale giornaliera pro capite, 2.300 le comparse utilizzate, ricompensate con 100 euro circa per ogni giorno di lavorazione», ha detto il presidente del Distretto, Rosalia D’Alì. Sempre secondo i dati raccolti dal Distretto, per il film 'La Stranezzà 90 sono stati i collaboratori nella troupe e 120.000 euro è stata la spesa complessiva per autonoleggio. Più di 90 camere occupate, con una spesa media di 70 euro a camera, producendo un indotto alberghiero interessante, seppur in bassa stagione. Infine la serie Màkari che ha coinvolto, tra gli altri, più di 100 maestranze siciliane attive: «ma bisogna tenere conto anche di camere d’hotel occupate, collaboratori e figuranti», ha concluso la D’Alì. Il Distretto mette insieme 18 Comuni del Trapanese più alcuni partner pubblici e privati.

