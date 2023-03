Angelo Privitera racconta Franco Battiato, indimenticabile artista rivoluzionario

Cantautore, compositore, scrittore, regista di raffinata intelligenza e intuitività. Un genio capace di ridefinire il concetto di musica pop in Italia e studioso dagli orizzonti amplissimi, Franco Battiato resta uno degli autori più rivoluzionari del nostro Paese, pioniere di nuovi mondi musicali con l’obiettivo profondo di risvegliare la coscienza del suo vasto pubblico.

Nella ventiquattresima puntata di «Ossi di Seppia, quello che ricordiamo», da oggi su RaiPlay e il 19 maggio su Rai 3, Angelo Privitera, tastierista ma soprattutto amico dell’artista per trent’anni, racconta il grande uomo che Franco Battiato è stato.

«Dalla quotidianità di Franco imparavi tutto – racconta Privitera – . Innanzitutto la sua grande saggezza. Quindi la serenità che ti donava e anche l’allegria… Abbiamo fatto tanti concerti da una parte all’altra del mondo. In India, dove eravamo gli unici ospiti europei, due concerti di grandissima spiritualità con i monaci tibetani. A Franco è stata data la possibilità di esibirsi in luoghi particolari. Luoghi precedentemente mai concessi a nessuno. Lui è stato il primo artista a cantare per un papa, ad esibirsi nella Basilica di San Francesco D’Assisi o al Monastero di Santa Chiara, a Napoli. Luoghi particolari che per la prima volta venivano concessi ad un artista di musica pop».

Appassionato di ricerca e sperimentazione musicale, Battiato resta un artista che ha saputo coniugare la sua anima avanguardista e quella pop con grande disinvoltura, spaziando dalla musica elettronica a quella classica, dal pop al rock in una carriera che resta unica nella storia della musica italiana, e che ha incontrato il favore di un pubblico composito e di più generazioni.

La nuova edizione di “Ossi di Seppia” prevede ventisei episodi per ventisei “esercizi di memoria” raccontati da testimoni d’eccezione che snocciolano, settimana dopo settimana, quei fatti che hanno colpito l’immaginario nel recente passato, provando a dare chiavi di lettura anche del presente.

Prodotta da 42°Parallelo, è la prima serie “nonfiction” pensata per riconnettere i Millennials e la Generazione Z con il senso della memoria, attraverso un linguaggio che vuol essere vicino ai giovani. Una narrazione continua di eventi che hanno segnato le nostre vite, il nostro pensiero, le nostre abitudini e che rimarranno ancora una volta …quello che ricordiamo.

