Frassica fa «Sconcert» coi suoi Los Plaggers. L'esilarante show su Prime Video

Un’ora ininterrotta di musica e risate all’insegna della tipica comicità esilarante e paradossale, “Sconcert”, show realizzato da Nino Frassica per Prime Video, già disponibile sulla celebre piattaforma Amazon. Un incredibile circo di personaggi dove l’attore messinese – secondo alla finale di sabato scorso de «Il cantante mascherato», nei panni del Ciuchino – fa la parte del domatore e del leone, affiancato dalla band peloritana Los Plaggers,capitanata dal cantante e pianista Ivano Girolamo, protagonista assieme allo stesso Frassica di coinvolgenti spettacoli dal vivo dal taglio pop.

Cifra distintiva, una vasta operazione musicale di medley, con innesti e intensi brani in dialetto parte del repertorio siciliano e non solo, riproposti in mezzo a pezzi storici e spesso agli antipodi, tra cui «Sono solo canzonette» (Bennato), «Felicità» (Al Bano e Romina Power), «Hey Jude» (Beatles), «Tamurriata Nera» (Vera Nandi). E, inoltre, il tradizionale «CiuriCiuri» e «Grazie dei Fiori Bis», cantata da Frassica e Arbore a «Indietro tutta» nel 1988 ed inserita nell’album ufficiale del programma «DiscaoMeravigliao».

«Dopo il successo di “LOL”, Amazon mi ha chiesto di realizzare per loro uno special – ci racconta Frassica – così ho deciso di fare un concerto dei Plaggers con tutte le gag che già proponiamo nei nostri show. Una vera e propria festa in cui ho dato spazio ad amici con i quali realizzare divertenti improvvisazioni».

Tra gli amici speciali che affiancano Frassica nelle esilaranti gag il reggino Rocco Barbaro, con una divertente rivisitazione di «Vecchio Fra» (Modugno); Gaetano Calabrese, Edwin Oscar Montanez Gomez, Raffaele Scarano, Nicola Vicidomini e XuGuo Qiang. E, inoltre, Massimo Bagnato e Gigi Rock, già protagonista di «Zelig», che affiancano i Plaggers al flauto e alla chitarra acustica. Completano il cast i fidi Francesco Scali e Pietro Pulcini, alias Pippo e Ghisoni di «Don Matteo», impegnati con Frassica in diverse performance.

Ospiti che hanno contribuito a rendere “Sconcert” un varietà alla vecchia maniera, attraversato però da un umorismo moderno. Uno show che si rifà all’epoca d’oro della televisione italiana anche nella durata, come sottolinea lo stesso artista: «Abbiamo voluto offrire uno spettacolo nello stile in cui dovrebbe essere oggi il varietà, format in crisi per i tempi lunghi che finiscono per stancare lo spettatore. Ci sono programmi che impegnano il telespettatore anche per quattro ore, per assistere a momenti di intrattenimento che, concentrati in un’ora sola, risulterebbero più divertenti. Nei varietà che hanno fatto storia, come quelli di Mina o Raffaella Carrà, ad esempio, al cantante ospite si chiedeva semplicemente cosa avrebbe cantato in quel momento. Oggi invece ci si dilunga: c’è troppo talk e meno show. Sarebbe necessario tornare a quel tipo di varietà, evitando inutili maratone».

I Los Plaggers sono formati da Girolamo con i messinesi Natale Pagano (Tastiere), Umberto Bonasera (Chitarra e Voce), Eugenio Genovese (Basso), Paolo Bonasera (Batteria) e il catanese Fabrizio Torrisi (Sax). Al loro fianco Venero Sorbello e Daniele Zappalà ai fiati.

Realizzato negli studi Amazon di Milano, “Sconcert” è prodotto da Showlab in collaborazione con la Art Show del messinese Arturo Morano.

