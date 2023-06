Mentana sulla Rai: "Se accetti di lavorare lì sai che ci sono i partiti. C'è lo spoil system"

«Io credo che non ci sia niente di meglio che interrompere un rapporto senza fare scene madre o i martiri di Belfiore, senza lasciar intendere che con te o senza di te la libertà e la democrazia cessino di esistere. Nessuno di noi è insostituibile». Lo ha detto il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, al 12esimo Festival della tv di Dogliani. «Nessuno è nato con la missione divina di fare giornali o trasmissioni: un pò ce li siamo conquistati, un pò siamo scesi a patti. Ma non esiste nè il diritto di restare nè di epurare», ha aggiunto il giornalista per poi continuare: «Se accetti di lavorare in Rai sai che ci sono i partiti. Ogni volta ci sarà qualcuno che tenta di mettere i suoi uomini o le sue donne ma non c'è mai lesione della democrazia: c'è lo spoil system. Basterebbe una riforma di una riga, quella per sottrare la Rai al controllo dei partiti». «E' molto semplice e gratificante fare il ruolo di chi è martire ma sarebbe più semplice fare delle scelte, motivarle ed avere fair play - prosegue -. È evidente e chiarissimo di cosa parliamo non esiste un Maradona tutti siamo onesti lavoratori: nessuno ha il diritto inalienabile di essere sempre in onda».

