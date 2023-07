"Che Tempo Che Fa", Fabio Fazio ricomincia da Nove: cast confermato da Littizzetto a Frassica

Trasloca dalla Rai al Nove, ma mantiene il format originario, con qualche sorpresa. Stiamo parlando della 21esima edizione di «Che Tempo Che Fa», il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, che andrà in onda dal 15 ottobre. La squadra è la stessa, a fianco di Fazio come sempre Luciana Littizzetto, «il più grande talento comico di sempre» riconosce il conduttore, e Filippa Lagerback che «non dirà più tre parole ma nove» scherza Fazio. Che durante la presentazione dei palinsesti della Warner Bros Discovery, rassicura il pubblico: «Sarà uguale. Il pubblico troverà che tempo che fa sul Nove. Non sarà disorientato, troverà Luciana me, Burioni, Michele Serra» e tanti altri.

Una piccola novità è che il programma «inizierà alle 19,30, con una specie di anteprima - spiega Fazio - che racconta quello che davvero succede prima di andare in onda. Con Nino Frassica sguinzagliato dietro le quinte. Alle 20 iniziamo con la parte informativa, il nostro telegiornale, avremo con noi Massimo Giannini e Michele Serra» e Roberto Burioni per la parte scientifica. «Poi andremo nell’attualità politica». Non ci sono liste nere: «Noi abbiamo invitato tutti e continueremo a farlo, la tv si fa aggiungendo e non togliendo, ma non è che posso precettare le persone, chi vuol venire viene», aggiunge. Ogni settimana ci sarà un ospite diverso «che contraddistingue un pò la puntata». E poi c'è Luciana. «Un talent come Luciana che da 18 anni fa un monologo di mezz'ora in prime time, è una cosa che non esiste, e ogni settimana poi. Non ha precedenti», riconosce il conduttore.

La puntata si concluderà come da tradizione con «Il Tavolo», al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni». Ed è a questo punto che Fazio svela la vera 'chiccà e novità assoluta: la partecipazione di Ornella Vanoni. «Sarà con noi da ottobre, ed è lei che traghetterà la prima e la seconda parte verso il tavolo». Insomma il format è lo stesso ma si arricchisce, d’altra parte come conclude Fabio Fazio, questo programma è una «specie di astronave che prende tutti i generi, la musica, l’editoria, il cinema , l’industria».

Novità della prima edizione del programma targata NOVE è il nuovo spazio «Che 1 tempo che farà» che coinvolgerà, a partire dalle ore 19.30, Nino Frassica, Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma. Alle ore 20.00 l’inizio di «Che Tempo Che Fa» con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con «Il Tavolo», al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.