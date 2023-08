Di che sostanza è fatta «La chimica della morte»? Arriva la nuova serie anglotedesca su Paramount+

Tratta dai libri di successo di Simon Beckett (l’ultimo è «Le catene del passato» pubblicato da Bompiani e tradotto da Fabrizio Coppola), su Paramount+ sbarca David Hunter, un nuovo personaggio del mondo del thriller. È lui il protagonista de «La chimica della morte», la serie anglo-tedesca che ruota intorno all’antropologo forense interpretato da Harry Treadaway, già apprezzato in “Mr. Mercedes” e nella serie cult “Penny Dreadful”.

Sei episodi da 45 minuti ciascuno ci trasportano in una località inglese, nel piccolo villaggio di Manham, immersi nella natura del Norfolk inglese, lontanissimi dal caos londinese della metropoli. Proprio in questa comunità, anni prima, David si è rifugiato, lasciando una professione in cui era un grande esperto, accettando di diventare un semplice assistente di un medico di campagna – il dottor Maitland, affidato a Lucian Msamati (“Gangs of London”) – per sfuggire agli sguardi dei conoscenti, ai traumi del passato e alla dolorosa perdita della moglie e della figlia in un incidente stradale. Lo stesso Beckett supervisiona la scrittura della serie – e ciò garantisce aderenza al testo e farà felici i suoi lettori – con la sceneggiatrice vincitrice del BAFTA, Sukey Venables Fisher e Richard R. Clark (“La guerra dei mondi”) dietro la macchina da presa.

Hunter ha scelto una vita scandita dalla routine tenendo a bada i ricordi del passato ma quando una coppia di fratellini ritrova un cadavere deturpato, mutilato e lasciato a marcire nel disinteresse della comunità, la paura si diffonde fra le case e, suo malgrado, Harry dovrà ricorrere alle sue grandi doti professionali, necessarie per affrontare l’enigma, coadiuvando l’ispettore capo Mackenzie (Samuel Anderson), decisamente impreparato davanti alla brutalità del crimine, lasciando affiorare vecchie ruggini e sospettati fra gli abitanti di questa – apparentemente tranquilla – comunità rurale.

Nel cast ci saranno poi Jeanne Goursaud, Jefferson Hall, Neve McIntosh, Katie Leung e Stuart Bowman. Il risultato è un giallo classico con l’indagine che rivela le capacità nascoste e le conoscenze di Hunter, costretto a tenere a bada anche i propri demoni, rivelando un personaggio seriale – nato dalla penna del giornalista inglese – che è divenuto un bestseller nel Regno Unito, ma anche in Germania e nei paesi scandinavi, approdando con successo anche in Italia.