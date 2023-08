Star Wars, arriva «Ahsoka»: lo spin-off di «The Mandalorian» è una lotta contro il Male tutta al femminile

Epica, avventura, sentimenti e una lotta al male tutta al femminile nel nuovo capitolo di Star Wars, «Ahsoka», spin-off di «The Mandalorian» disponibile da mercoledì su Disney+ con i primi due episodi e dal 29 con un episodio a settimana.

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, la miniserie, creata e scritta da Dave Filoni per Lucasfilm, vede protagonista Rosario Dawson, nuovamente nei panni dell’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano, impegnata nell’indagine su nuove minacce che si abbattono su una galassia sempre più vulnerabile. Tra queste, il ritorno del Gran Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen), antagonista di «Rebels», che vuole raccogliere l'eredità dell'impero, con l’aiuto di Baylan Skoll (Ray Stevenson nella sua ultima interpretazione prima della recente scomparsa), un ex Jedi sopravvissuto alla purga dell'Ordine 666 e ora votato al male. Da parte sua Ahsoka avrà alcune alleate, già viste in «Rebels»: la cacciatrice mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), che si scoprirà sensibile alla Forza e sarà addestrata da Ahsoka e la talentuosa pilota Hera Sydulla (Mary Elizabeth Winstead).

Nuova serie del franchise cult e prima volta da protagonista del personaggio creato nel cartone “The Clone Wars”, «Ahsoka» fa parte con «The Book of Boba Fett» degli spin-off di «The Mandalorian» sviluppati da Jon Favreau e Filoni e annunciati da Lucasfilm nel dicembre 2020, le cui vicende, interconnesse fra loro, avranno il proprio climax nell’attesa «Star Wars: Skeleton Crew», con uscita prevista sempre su Disney+ nei prossimi mesi.

A ottobre 2021 l’annuncio del ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, futuro Dart Fener, già interpretato nei prequel cinematografici. Nell’aprile del 2022 Peter Ramsey viene ingaggiato per la regia di alcuni episodi, alternandosi con Filoni e altri cineasti. Realizzate a Los Angeles, col titolo provvisorio «Stormcrow», le riprese sono state realizzate con due troupe che giravano più episodi contemporaneamente e l’utilizzo della StageCraft, innovativa tecnologia di produzione virtuale creata da Lucasfilm.

Voce originale dell’androide Huyang, David Tennant ha registrato una prima versione della sua performance già prima della lavorazione, in modo che il cast potesse interagire con lui durante il girato. In «Ahsoka» torna anche Genevieve O'Reilly nei panni della cancelliera della Repubblica Mon Mothma, già interpretata nei prequel. La produzione della serie è curata da Kathleen Kennedy con Carrie Beck e Colin Wilson («Casper», «Il mondo perduto – Jurassic Park», «Amistad»).