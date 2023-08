Arriva «iCarly», il revival e sequel della serie per ragazzi da oggi su Paramount

Sentimenti, formazione e tante risate, condite da sana ironia sul mondo dei social, nella terza stagione di “iCarly”, revival e sequel dell’omonima serie per ragazzi di Nickelodeon, in streaming da oggi su Paramount+ con tutti e dieci gli episodi.

Ancora protagonista Miranda Cosgrove nei panni di Carly Shay, ex adolescente conduttrice dell’omonimo webshow e ora giovane donna tornata a Seattle dieci anni dopo gli eventi della serie originale, più che mai decisa a riprendere il vecchio format con l’aiuto del fratello Spencer (Jerry Trainor) e dell’amico di sempre Freddie (Nathan Kress), che ritroviamo ad accudire la figliastra Millicent (Jaidyn Triplett).

La terza stagione riparte dal compleanno di Freddie, quando la fidanzata Pearl (Mia Serafino) si era allontanata dalla festa organizzata dalla stessa Carly, dopo aver percepito chiari segnali di reciproco interesse fra i due. Nei nuovi episodi Carly e Freddie cercheranno di capire il tipo di relazione che desiderano avere, mentre i problemi del passaggio all’età adulta non danno tregua, imponendo ad entrambi di trovare la bussola della loro esistenza e capire cosa vogliono dal futuro.

Fra le serie per ragazzi di maggior successo tra il 2007 e il 2012, “iCarly” è stato ripreso per Paramount+ dall’ex dirigente Nickelodeon Paula Kaplan, che nel 2020 contattò la Cosgrove per prospettarle una nuova serie, incentrata sulle vicende di Carly e Spencer, impegnati nella gestione di una casa di produzione contenuti per una nuova generazione di influencer.

La fascia demografica cui indirizzare il nuovo show sarebbe dovuta essere inizialmente quella dei bambini, ma dopo molteplici conversazioni con il cast, Cosgrove ha chiesto che la serie revival fosse rivolta agli stessi spettatori cresciuti con il telefilm originale, ora adulti, introducendo nuovi elementi narrativi e argomenti più adatti alla loro età. L’idea è stata subito accettata da ViacomCBS e Awesomeness TV e nel dicembre 2020 venne annunciato ufficialmente che Paramount+ aveva commissionato il ritorno della serie, con Cosgrove, Trainor e Kress a riprendere i ruoli originali e il coinvolgimento di Jay Kogen e Ali Schouten come showrunner.

Prima che iniziasse la lavorazione, Kogen ha abbandonato il progetto per divergenze creative con Cosgrove e successivamente Jennette McCurdy – interprete nell’originale di Sam Puckett, migliore amica di Carly e Freddie – ha dichiarato che non avrebbe partecipato alla serie, essendosi ritirata dalle scene. “iCarly” è prodotta da Awesomeness e Nickelodeon, con Cosgrove e Schouten produttori esecutivi e Trainor e Alissa Vradenburg produttori principali.