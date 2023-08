Attore in cento film, Liam Neeson mania su Sky Cinema e Now

Nato dalla penna geniale di Raymond Chandler (Adelphi sta pubblicando nuove traduzioni dei suoi capolavori), ieri in esclusiva su Sky Cinema e Now, è arrivato il film targato Sky Original, “Detective Marlowe”, interpretato da Liam Neeson e diretto dal Premio Oscar Neil Jordan.

In questo ambizioso thriller poliziesco neo-noir, Neeson – che qui interpreta il suo centesimo film – veste i panni dell’iconico detective affiancato da un cast stellare: corre l’anno 1939 a Los Angeles, Marlowe e solo ed irrequieto sino all’arriva di una nuova cliente, giovane, bella e ben vestita, Clare Cavendish (la celebre Diane Kruger apprezzata in “Troy” e “Bastardi senza gloria”). Lei è la figlia dell'attrice di Hollywood e icona del cinema Dorothy Quincannon (la divina Jessica Lange de “Il postino suona sempre due volte” e “Cape Fear”) e vuole che Marlowe trovi il suo ex amante. L'indagine di Marlowe lo porta al Corbata Club e da lì, nei bassifondi, fra ricchi sbruffoni e criminali sordidi.

La sceneggiatura è firmata dal Premio Oscar William Monahan (“The Departed”) ed è basata sul romanzo di John Banville, La bionda dagli occhi neri: Un'indagine di Philip Marlowe (edito da Guanda, tr. Irene A. Piccinini) vincitore del Premio Booker, un crime che ha rilanciato la figura hard-boiled e spianato una seconda carriera all’autore irlandese. Una storia di inganni e tradimenti con Marlowe – il detective per eccellenza, disincantato, ironico ma sensibile al fascino femminile – che dovrà fare i conti con la malìa della seducente Ms Cavendish e al contempo, con il fiorente business cinematografico di Hollywood.

Proprio per celebrare la centesima pellicola, Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Collection – Liam Neeson Mania con una settimana di programmazione interamente dedicata all’attore britannico, da ieri e sino a domenica 3 settembre al canale 303 di Sky e in streaming su Now (i titoli saranno disponibili anche on demand). Si passa dal kolossal di Steven Spielberg, premiato con 7 Oscar, “Schindler’s List” ai più recenti “Honest Thief” e “Blacklight”, da “Scontro fra titani” e “La furia dei titani” – per una incursione fantasy con Sam Worthington e Ralph Fiennes sino ai grandi action che hanno sancito la fortuna di Neeson ovvero “L’uomo del treno”, “La preda perfetta”, “Run All Night – Una notte per sopravvivere” e “Unknown” con Diane Kruger e Bruno Ganz.