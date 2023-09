Borghese riparte con «4 Ristoranti» e farà tappa anche a Tropea

Riparte il van dai vetri oscurati dello chef Alessandro Borghese e farà tappa anche a Tropea, a caccia del ristorante capace di abbinare alla perfezione le sue mitiche – e pregiatissime – cipolle rosse. L’estate è quasi dietro l’angolo e sta per ripartire il viaggio – la nona stagione – tra i ristoratori italiani di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. Le nuove sfide dell’iconico show ripartono oggi in esclusiva su SkyUno e in streaming solo su NOW con chef Borghese pronto a macinare chilometri lungo lo stivale per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana.

Prodotta da Sky Original e realizzata da Banijay Italia, Alessandro Borghese riparte da Bassano del Grappa, per poi spostarsi in Umbria, a Tropea, ad Ascoli e in Irpinia (le prime 4 puntate: le altre non si sa ancora quando andranno in onda, durante la stagione), sperimentando nuove forme di ristorazione lungo tutta la penisola. In questa edizione ci sarà maggior attenzione al territorio di riferimento: difatti, gli ingredienti a chilometro zero e le specialità locali saranno grandi protagonisti di queste nuove puntate, cercando un punto di incontro fra l’animo gourmet e la sostenibilità della cucina, virando verso l’eliminazione dello spreco e l’elogio del gusto glocal.

A Bassano Del Grappa – considerata la capitale mondiale degli Alpini, ai quali è dedicato l’inconfondibile ponte di legno sul fiume Brenta – Alessandro Borghese cercherà il miglior ristorante storico della città. Sì, cambiano le location ma le regole restano immutate: quattro ristoratori si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese. E come sempre, arriva il momento dell’ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati, senza tralasciare alcun dettaglio. La temibile valutazione continua durante il pasto, con il personale che viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. Ovviamente, i commensali prima commentano le portate che assaggiano e infine stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 tenendo conto di location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Infine, arriverà il giudizio di chef Borghese che verrà svelato solo al termine delle ostilità, pronto a confermare o ribaltare il risultato l’intera classifica.