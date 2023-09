Alex Schwazer pronto per il Grande Fratello, la storia dell'atleta che ha ispirato una serie su Netflix

Alex Schwazer è uno tra i nomi più in vista (al momento, in attesa di ulteriori spoiler...) che faranno il loro ingresso nella casa del nuovo Grande Fratello. Una scelta perfettamente in linea con l'impegno di Piersilvio Berlusconi che ha l'obiettivo di tornare quasi alle origini del programma, quando la scena se la prendevano le storie dei partecipanti (e non i partecipanti stessi). E di storie da raccontare ne ha parecchie Alex Schwazer, grande marciatore italiano, tanto osannato nella prima fase della carriera (quando collezionava medaglie a iosa) quanto vilipeso dopo essere finito nel tunnel del doping. Una macchia difficile da cancellare e che ne ha compromesso anche il prosieguo della carriera.

La serie Netflix

Ma il caso Alex Schwazer è anche una docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories, approdata sul pianeta Netflix lo scorso 13 aprile.

La serie ideata e diretta da Massimo Cappello, è un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un'intricata vicenda sportiva e giudiziaria. L'incontro tra l'atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell'antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un'intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.