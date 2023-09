“The Gilded Age”, riparte il viaggio nella vecchia Grande Mela

Siete pronti a tornare nella New York di fine Ottocento? Siete pronti a prendervi un morso della Grande Mela old style, una città in cui il vecchio e il nuovo lottano per guadagnare il proprio spazio, in cui la classe aristocratica deve fronteggiare l’ascesa di una nuova borghesia, moderna e scoppiettante, piena di idee innovative e rivoluzionarie?

Anche il Nuovo Mondo ha le sue regole ed è tutto un gioco di contrasti. Parte proprio da qui la seconda stagione di “The Gilded Age”, in arrivo da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con l’intenzione di raccontare l’età dorata americana di fine XIX secolo, scommettendo tutto sul conflitto epocale tra tradizione e modernità.

La serie scritta e creata dal premio Oscar, Sir Julian Fellowes – il padre di capolavori come “Downton Abbey” e “Belgravia”, ovvero la firma più brillante quando si parla di drammi in costume che mette in scena un cast d’eccezione con Carrie Coon (“The Leftovers”), Christine Baranski (“The Good Wife”), Cynthia Nixon (“Sex & the City”, “And Just Like That…”) e Morgan Spector (“Il complotto contro l’America”) nel line-up dei protagonisti.

Diretta da Michael Engler, “The Gilded Age” è una coproduzione HBO e Universal Television, parte di Universal Studio Group. Nella prima stagione, la tradizione era rappresentata dall’arcigna e intransigente ereditiera Agnes van Rhijn (Christine Baranski) - spalleggiata dalla sorella Ada Brook (Cynthia Nixon) mentre la modernità aveva le appariscenti sembianze della coppia borghese, interpretata da Morgan Spector nei panni di George Russell (“Il complotto contro l’America”) e Carrie Coon nelle vesti di Bertha Russell.

Ecco la nuova ricchezza che acquistava palazzi e organizzava balli, malvista dai fondatori americani. E ovviamente, c’era la protagonista, Marion Brook (Louisa Jacobson Gummer) che, insieme all’aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), si ritrova nel bel mezzo di questo scontro fra mondi e patrimoni mentre Gladys Russell (Taissa Farmiga) fa il suo brillante esordio in società.

Nella seconda e attesa stagione, Bertha sfiderà la signora Astor e il vecchio sistema per assumerne potenzialmente un ruolo di primo piano mentre suo marito George affronta la propria battaglia contro un sindacato in crescita nella sua acciaieria di Pittsburgh. Intanto, Marian continua il suo viaggio per trovare la sua strada nel mondo e in questo crocevia di vite e destini, a Brooklyn, la famiglia Scott dovrà fare i conti con una scoperta scioccante.