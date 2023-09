Grande Fratello: il reggino Giuseppe Garibaldi dal “tugurio” all’immunità

Una nuova puntata del Grande Fratello è andata in onda venerdì su Canale 5. Alfonso Signorini, al comando del programma con al suo fianco l’opinionista unica Cesara Buonamici e la giovane Rebecca Staffelli alla gestione social, ha condotto una serata ricca di emozioni e colpi di scena, nel corso della quale sono entrati altri cinque concorrenti, tra i quali la cantante Fiordaliso e l’attore napoletano di «Gomorra» Ciro Petrone. Durante la prima puntata tutto era incentrato sull’entrata dei primi concorrenti e sul televoto che non ha designato alcuna eliminazione, ma un favorito immune dalle successive nomination della casa. Al televoto iniziale ci sono finiti in cinque: Anita, Giuseppe, Lorenzo, Samira e Vittorio, che hanno trascorso i primi giorni nel “tugurio” – la zona meno... confortevole della Casa – sviluppando però tra loro grande chimica e complicità.

Ma andando a dare uno sguardo ai sondaggi presenti sul web e anche dalle parole dello stesso Signorini nella seconda puntata di venerdì, dopo aver fatto rientrare in casa i cinque del “tugurio”, al momento il preferito del pubblico da casa sembra essere il simpaticissimo Giuseppe Garibaldi di Santa Cristina d’Aspromonte, seguito dall’unica vip, la giovane e bella Samira, che il televoto ha reso immuni dalla nomination.

Il trentenne Giuseppe che ha un nome così “importante” ha trascorso la permanenza nel tugurio intrattenendo i compagni d’avventura in maniera divertente e gioiosa, tanto che in un estratto video usa un vassoio a mo’ di tamburello, ballando e intonando una strofa di un canto popolare calabrese riuscendo a coinvolgere gli altri coinquilini: «Ci fazzu i complimenti alla tua mamma, pecchì ti fici bella cumu a Madonna…».

Il giovane calabrese, collaboratore scolastico a Piacenza, è una vera rivelazione, e con certezza si può già definire uno dei concorrenti più interessanti di questa stagione del reality di Canale 5. Al momento del suo ingresso nella casa più famosa d’Italia l’omonimia con l’Eroe dei due mondi ha subito catturato l'attenzione del pubblico e sta facendo impazzire i social con le allusioni simpatiche alla faccenda. «Garibaldi – ha detto, suscitando molte risate – è stato ferito in Aspromonte e si dice che quando è stato ferito si è approcciato con nuove... Anite, perché non è che aveva una sola Anita, era anche lui un donnaiolo e da lì è nata tutta la dinastia dei Garibaldini».

Il cristinese Giuseppe ha indubbiamente portato una ventata di freschezza nella casa del Grande Fratello: una figura di uomo del Sud che viene da una realtà semplice e genuina, lontana dalle frenesie della celebrità, con aspirazioni modeste ma solide, proiettata verso una vita stabile e tranquilla, tanto da essere definito da Signorini durante la puntata di venerdì sera «un uomo da sposare, un uomo d’altri tempi». Santa Cristina d’Aspromonte e la Calabria intera continuano a fare il tifo per il loro eroe Giuseppe Garibaldi.