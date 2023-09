La “verità” dei Ferragnez, sempre a favore di telecamera...

L’aspettavano in molti, l’hanno vista in tanti, l’hanno criticata tutti. Stiamo parlando della puntata dei “Ferragnez” dedicata a Sanremo, su Prime, il cui focus principale era il dissidio coniugale consumatosi sul palco dell’Ariston a seguito della “Fedezzata” con Rosa Chemical. I commenti che abbiamo letto nei quali si asfaltavano i piagnistei della Ferragni e la superficialità di Fedez sono certamente condivisibili, ma non ci esimono dalla colpa, mascherata dal dovere professionale, di aver seguito una prevedibilissima puntata, creata ad arte e mandata in onda ben sette mesi dopo l’edizione 2023 del Festival, cioè, televisivamente parlando, un’eternità.

Abbiamo visto Chiara Ferragni più preoccupata e ansiosa per la sua prestazione sanremese di quanto non fosse stata nelle puntate della serie che aveva avuto al centro l’importante intervento subito da Fedez per la rimozione di un cancro al pancreas. Abbiamo visto Fedez se non infastidito, quantomeno disinteressato alla visibilità goduta dalla moglie nella circostanza, con la conclusione, plastificata, di un confronto matrimoniale sul divano a favore di telecamera. Abbiamo visto una corte dei miracoli di adulatori. Ma in fin dei conti abbiamo visto una gigantesca fuffa. I retroscena che aspettavamo con curiosità si sono limitati, infatti, a tre o quattro frame su circa 70 minuti di girato.

Dopo la Fedezzata infatti, La Ferragni non ha pronunciato la frase tipo «Con te facciamo i conti a casa». Si intuiva l’assist che Fedez aveva offerto a Rosa Chemical sua ospite il giorno prima in Muschio Selvaggio, mentre Federico Lucia dopo la serata finale salutava tutti irritato e andava via dall’Ariston.

Volevamo la verità alla quale ci hanno tanto abituato? Quella è, che ci piaccia o no. Sostanzialmente, una impari lotta fra due ego-riferiti, cioè ciò che già sapevamo. Ciò che, invece, è stato clamorosamente taciuto e che in realtà avremmo voluto vedere, è lo sviluppo della vicenda fra Fedez e Luis Sal, coautore di Muschio Selvaggio e premio oscar per l’interpretazione di «Chiama la mamma, chiama l’avvocato». Nonostante infatti, in alcune scene della puntata si sia velocemente intravisto, e benché sia nota la lite fra i due sul podcast da loro creato, il silenzio è calato su come i due abbiamo risolto questioni soprattutto economiche.

Conclusione della storia, sono pronti i Ferragnez a svelare i particolari della loro relazione intima, meno disponibili a rivelare la verità quando si parla delle loro entrate/uscite. Eppure, nella nuvola di profumo che sembra avvolgerli nel loro aspetto glamour dovrebbero sapere che «pecunia non olet».