Torna Fiorello e ne ha... per tutti: “Fagioli? il paziente zero, ha iniziato con la tombola”. E spunta Paradiso...

Fiorello scalda i motori in vista del ritorno di Viva Rai2, dal 6 novembre alle 7, in diretta dal lunedì al venerdì sulla seconda rete: da oggi, «primo giorno di scuola», dà vita alle sue dirette su Instagram e su Raiplay, suonando la sveglia ai follower a colpi di rassegna stampa, ironia e intermezzi musicali. Novità di quest’anno, dal 6 novembre lo showman torna anche su Radio2 con Viva Rai2 alle 14.

Dal bar di via di Vigna Stelluti ("dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i coglioni"), , aspettando che sia pronto il nuovo glass al Foro Italico, Fiorello si è soffermato sul calcioscommesse, sfogliando alcuni titoli di giornale, partendo da quello del Corriere dello Sport: «Questa è una cosa seria, ragazzi. Rischiano addirittura di saltare gli Europei. Ma menomale che ci sono loro, in questo momento qua». E ha ironizzato poi sulla vicenda, partita dalle dichiarazioni di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus: «Fagioli è stato il paziente zero, come lo chiamo io. Ha raccontato tutto, è partito proprio dall’inizio 'io giocavo a tombola'... dice 'Sapevo di sbagliare ma così fan tutti' e allora prepariamoci Ruggero, anzi preparati perché gioca l’Italia e qui è capace che dobbiamo andare noi, anche perché il ritiro è stato spostato da Coverciano a Saint-Vincent.

Spazio anche agli auguri di compleanno a mamma Rosaria. Ospite della puntata, Tommaso Paradiso.