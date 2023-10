"I Mestieri di Mirko" su RaiPlay, nella seconda puntata si parla di pesca e del Rosso di Mazara

Palermo, Trapani e poi Mazara del Vallo: sono queste le tappe di Mirko Matteucci nella seconda puntata de “I mestieri di Mirko”, una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, dal lunedì 23 ottobre in esclusiva su RaiPlay.

Nel nuovo appuntamento si parla di pesca e dei difficili lavori del pescatore e del retiere e la loro grande passione per il mare. L’arte di riparare le reti richiede pazienza e manualità e il nostro conduttore ha dimostrato di averne molta riuscendo ad imparare velocemente i segreti del mestiere con il supporto di Antonio Genovese, giovane pescatore e figlio d’arte, che ha confidato a Matteucci le inquietudini e le incertezze, ma anche le speranze legate al suo lavoro. La costanza e la simpatia del conduttore premiate con una porzione dell’oro rosso, il gambero rosso di Mazara, eccellenza mondiale.

La terza edizione de “I mestieri di Mirko” è girata interamente Sicilia e si concentra su quei lavori antichi che mantengono un legame indissolubile con il territorio e che vengono tenuti in vita da molti giovani che, con il giusto rinnovamento, rendono i mestieri italiani unici al mondo. Matteucci, accompagna il pubblico in questo viaggio con ironia e semplicità, ricoprendo al tempo stesso, il ruolo di cronista e quello di apprendista. E attraverso le sue vicissitudini, mette in risalto l’abilità dei vari artigiani, rivolgendo una particolare attenzione ai giovani e all’imprenditoria femminile.

“I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.