Viva Rai2!: Amadeus annuncia Mengoni superospite e co-conduttore a Sanremo. Anche Totti all'alba con Fiorello... e telefona Spalletti

«Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione, sarà il superospite musicale della prima puntata del Festival 2024, ma c'è molto di più: sarà pure il co-conduttore!". Comincia con uno spoiler sul prossimo Sanremo, che arriva proprio dal direttore artistico, la nuova stagione di Viva Rai2! col solito Fiorello e la squadra capitanata da Biggio e Casciari.

Ma le sorprese non finiscono qui. Al debutto, all'alba, anche Francesco Totti, prima in collegamento da un Olimpico deserto e poi in studio, dal nuovo glass del Foro Italico (con tanto di saluto ai vecchi amici di via Asiago). Lo showman siciliano ha dunque chiamato al telefono il Ct della nazionale Luciano Spalletti, che ai tempi della Roma ha avuto un rapporto burrascoso con l'ex capitano. I due si sono dati appuntamento nella Capitale in occasione della prossima gara della Nazionale. L'allenatore ha proposto a Totti un incontro al Bambino Gesù, dove i due insieme spesso si recavano per trovare i piccoli degenti. Proposta accettata da Totti.

Alle 5.30 si provava già per strada nella nuova location, in largo De Bosis, mentre la gente ha iniziato prestissimo ad assieparsi sul lato del Lungotevere. Fiorello, salutando fotografi e giornalisti: «Le prime puntate vengono sempre meno bene. Dalla settima meglio», ha detto sorridendo, per scaramanzia.