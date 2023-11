Morgan a rischio esclusione da X Factor dopo le polemiche: ecco perché

Pochi giorni dopo le polemiche per la "performance" di Morgan giovedì sera nel quarto live di X Factor 2023, in onda su Sky, si rincorrono le voci su una sua possibile esclusione dal programma.

Non ci sono conferme ufficiali, ma, quando mancano tre serate alla conclusione dello show, che proclamerà il vincitore nella finale del 7 dicembre, non si possono escludere colpi di scena. Secondo

Il Fatto Quotidiano la società di produzione Fremantle starebbe preparando le carte per «licenziare» il cantante. Non è chiaro, al momento, quello che succederebbe alla giuria in caso di pollice verso nei suoi confronti: verrebbe sostituito o resterebbero solo tre giudici?

Morgan era finito nel mirino a seguito della serata di giovedì. Prima si era rivolto alla conduttrice Francesca Michielin, dicendo: «Ti aspetta Ivan Graziani di là, sta collaborando con Annalisa».

Il riferimento era a una battuta della precedente puntata dalla quale appariva che Michielin non sapesse della morte del cantautore.

Poi se l’era presa con Fedez: «Mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo», aveva detto Morgan, riferendosi ai problemi di salute rivelati recentemente dal rapper, tra lo stupore del pubblico e le smorfie dei colleghi al tavolo e sul palco.

Successivamente, un video fuorionda lo aveva immortalato mentre stava discutendo animosamente con Ambra che era al suo fianco al tavolo dei giudici, dal quale si era poi alzato ed era andato via, dopo averla mandata a quel paese. «Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito. La depressione è anche la mia e sono il primo a volermi opporre ad essa», aveva poi detto Morgan in un video su Instagram. Ora bisognerà vedere se le scuse saranno sufficienti a preservargli il posto di giudice.