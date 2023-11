Morgan via da X Factor, "comportamenti inappropriati". Ecco chi guiderà gli Astromare

Morgan non farà più parte della giuria di X Factor, con effetto immediato, per comportamenti ritenuti «inappropriati». Lo ha comunicato Sky con una nota.

«Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione - viene spiegato - fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni».

«E' imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma - prosegue il comunicato - la musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato».

Gli Astromare lavorano con direzione musicale X Factor

Gli Astromare stanno lavorando con la direzione musicale X Factor e il direttore creativo sulla prossima puntata, rimanendo concentrati e focalizzati sul loro percorso all’interno di X Factor. Quindi il gruppo in gara, unico concorrente che era ancora affidato alle cure di Morgan continua anche dopo la sua esclusione immediata. Morgan non sarà sostituito quindi dietro al tavolo rimangono ora, per le prossime tre puntate, Ambra Angiolini, Fede e Dargen D’Amico.