Una storia vera dietro la serie “Waco: Il processo”

Il racconto di uno degli eventi più sconvolgenti della storia americana ritorna in “Waco: Il processo”, seguito di “Waco”, disponibile su Paramount+, dopo aver debuttato lo scorso aprile negli Stati Uniti su Showtime.

Focus della prima stagione gli scambi nel 1993, durati 51 giorni, tra l'Fbi, l'Atf (agenzia del governo americano specializzata in lotta al traffico d’armi da fuoco, ndr) e il racconto delle gesta del gruppo religioso di David Koresh, i Davidiani, a Waco, in Texas, culminate in un incendio mortale. In seguito alla scoperta di un traffico di armi gestito da Koresh e i suoi affiliati, l'Atf attacca l'abitazione occupata dai davidiani, e nonostante Koresh in segno di resa esca con le mani in alto, gli uomini dell'Atf sparano ugualmente ferendolo e uccidendo alcuni seguaci. Gli scontri fra membri della setta e forze dell’ordine dei giorni successivi culminarono nel tragico evento, in cui persero la vita 75 persone.

I nuovi episodi raccontano le conseguenze dell’assedio e i processi cui furono sottoposti i membri superstiti della setta, mostrando parallelamente l'ascesa del terrorista Timothy McVeigh (Alez Breaux) e il contesto in cui è sorto il movimento delle milizie americane. Un avvenimento che sembrò preannunciare l’attentati di Oklahoma City e l'assalto al Campidoglio Usa del 6 gennaio 2021.

Dalla serie precedente tornano Michael Shannon e Shea Whigham, nei rispettivi panni di Gary Noesner, l’agente dell’Fbi che cercò di negoziare fra la polizia e i membri della setta, e Mitch Decker, il federale che guidò l’assedio; oltre a John Leguizamo nel ruolo di Jacop Velasquez, l’agente dell’Atf che lavorò sotto copertura durante le operazioni contro la setta. New entry Giovanni Ribisi, come interprete di Dan Codgel, avvocato dei Davidiani sopravvissuti.

La realizzazione di “Waco: Il processo” fu annunciata da Paramount+ a febbraio 2021, come parte di “American Tragedy”, serie antologica dedicata alla narrazione di crimini realmente accaduti. Le riprese si sono svolte fra marzo e giugno 2022 ad Albuquerque, nel Nuovo Messico. A febbraio 2023, due mesi prima della messa in onda, la conferma del ritorno di Whigham e Annika Marks (Kathy Schreder, uno dei membri della setta sopravvissuti) negli stessi ruoli della serie precedente e l’ingresso nel cast di Alex Breaux, Michael Cassidy, Gary Cole, Nicholas Kolev e altri attori.

“Waco: Il processo” è prodotta da Brothers Dowdle (John Erick e Drew Dowdle) e 101 Studios con MTV Entertainment Studios e Spyglass Media Group.