«Tu vuo’ fa’ l’Ammericano», storie di emigrazioni felici su Rai Italia e RaiPlay

La storia dei nostri connazionali partiti dall’Italia per trovare fortuna negli Stati Uniti è spesso associata alla classica immagine della “valigia di cartone”, ma in «Tu vuo’ fa’ l’Ammericano» – nuovo format in onda da domani su Rai Italia (ore 18.30) e disponibile su RaiPlay – è riproposta con spensieratezza, allegria e sguardo contemporaneo. Per dieci puntate, fino al 5 gennaio, la conduttrice catanese Daria Luppino e lo chef Michele Iuliano – che ha aperto con successo a New York ben nove ristoranti italiani – porteranno gli spettatori nelle case degli italo-americani più influenti del Nuovo Mondo per raccontarci le loro storie, ma, soprattutto, per cucinare assieme a loro i piatti della tradizione italiana, eccellenza culinaria mondiale, in salsa fusion statunitense.

Focus della trasmissione, quindi, storie di successo, di coloro che, partiti dal Bel Paese, hanno coronato l’ “American Dream”, con un parterre eterogeneo di protagonisti, tra cui l’oncologo di fama mondiale Antonio Giordano, la make-up artist Vincenza Carovillano e la cantante Arianna. «Nel programma proponiamo l’aspetto solitamente non raccontato sugli italiani immigrati che definirei più pop – sottolinea Luppino – attinente all’epoca che viviamo e sfatando il luogo comune e melodrammatico legato alle storie, per esaltare il successo, la riuscita, pur sempre confermando le difficoltà degli inizi e il loro superamento. È vero che esiste il sogno americano e si avvera, ma per realizzarlo bisogna avere tanta fortuna, talento, disciplina e determinazione, tutti elementi che rappresentano il minimo comun denominatore fra i protagonisti delle puntate. Raccontiamo quindi senza pietismi l’esito positivo del trasferimento dall’altra parte del mondo».

Non mancherà nel programma il divertente suono del dialetto “Ammericano” o, meglio, italoamericano, lingua creola non standardizzata, tramandata dai primi emigrati alle nuove generazioni e caratterizzata dal forte influsso dell'inglese nel lessico e nella struttura dell'italiano. Le puntate sono state girate prevalentemente a New York, con incursioni nei luoghi d’origine dei protagonisti, tra cui Roma, Mola di Bari e Parete.

Sigla della trasmissione – che nella prima puntata racconterà la storia dello stesso Iuliano – è l’omonimo brano di Renato Carosone, cantato da Daria Luppino. Ideato e diretto dal corrispondente per Rai Italia da New York Carlo Fumo, che l’ha scritto con Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci, Sacha Lunatici e la collaborazione di Susanna Lasconi, «Tu vuò fà l’Ammericano» è prodotto da Italian Movie Award, festival di cinema italiano all’estero di cui Fumo è presidente e direttore artistico, e sarà replicato prossimamente su Rai2.