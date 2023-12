Share in tv, sui canali Mediaset “Striscia la Notizia” batte “Grande Fratello”

Mediaset segnala in particolare: su Canale 5, «Striscia la notizia» è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo, con il 21.01% di share e 3.205.000 spettatori totali; a seguire, «Grande Fratello», leader della serata con il 21.02% di share individui (22.17% di share attiva) e 2.612.000 spettatori totali. Il reality ha toccato picchi del 33.63% di share sul pubblico totale; in day-time, ottimo risultato per «Verissimo - Le Storie», leader assoluto di fascia con, nella prima parte, 2.056.000 spettatori totali con il 19.26% di share individui e, nella seconda parte, 1.957.000 spettatori con il 15.67% di share individui; su Italia 1, in prima serata, bene il film «Un’impresa da Dio», che registra 1.253.000 spettatori totali con il 10.19% di share attiva; a seguire, «Pressing Speciale» è il programma sportivo più visto della seconda serata, con il 5.41% di share individui (6.69% attiva, 8.29% 15-34enni) e 433.000 spettatori totali; su Retequattro in access prime-time, «Stasera Italia Weekend» informa, nella prima parte, 610.000 spettatori totali e, nella seconda, 510.000 spettatori totali; a seguire, il film con Renato Pozzetto «Il ragazzo di campagna» raggiunge 882.000 spettatori totali, con una share del 5.26%.

Canali tematici: in prime-time, il totale delle reti tematiche Mediaset (Iris, TopCrime, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, 20, Focus, Cine34, TwentySeven) segna l’11.66% di share individui e il 12.17% sul pubblico attivo; in particolare: 20 è la rete tematica italiana più vista della prima serata: il film «Mr. Nice Guy» ottiene 444.000 spettatori totali e il 2.82% di share sul target di rete; su Iris, il film «Room» registra 313.000 spettatori totali con il 2.10% di share sul target di riferimento; su TopCrime, l’episodio Il ballo in maschera della serie «Poirot», realizza 361.000 spettatori totali con il 2% di share individui; a seguire l’episodio La battuta di caccia segna 394.000 spettatori totali con il 2.43% di share individui, conclude la nota. (AGI)

«Ieri, sabato 30 dicembre, le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.123.000 spettatori totali (43.63% di share sul pubblico attivo), 4.677.000 spettatori totali (50.16% di share sul pubblico attivo) e 3.434.000 spettatori totali (42.01% di share sul pubblico attivo)». Lo sottolinea un comunicato dell’ufficio stampa delle reti Mediaset.

Canale 5, prosegue la nota, è leader in prima, seconda serata e 24 ore sul target commerciale con, rispettivamente, il 19.64% di share (3.011.000 spettatori totali), il 23.33% di share (2.269.000 spettatori totali) e il 18.01% di share (1.576.000 spettatori totali). Il TG5 delle ore 20 segna il 19.45% di share attiva e 3.336.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13 è la più vista con 2.764.000 spettatori totali e il 21.09% di share individui.