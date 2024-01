All'asta due copioni originali di Friends trovati in un cestino

I copioni originali di due episodi di Friends ambientati nel Regno Unito e recuperati da un cestino saranno venduti all’asta. Le bozze del finale della quarta stagione sono state ritrovate nel 1998 da un dipendente dei Fountain Studios di Wembley, dove sono stati girati i due episodi, scrive la Bbc online. Amanda Butler, della casa d’aste Hanson Ross di Royston, Hertfordshire, ha dichiarato che erano state gettate nel cestino «per evitare che il finale venisse divulgato».

I membri del cast principale, tra cui Matthew Perry (scomparso lo scorso ottobre), Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox e Matt LeBlanc, hanno girato le scene in Inghilterra. Il venditore, che non ha voluto essere identificato, aveva lavorato ai Fountain Studios fino al 1999, ma aveva conservato i copioni in un cassetto della sua camera da letto prima di trascolare. «Ricordo che mi chiedevo a quale membro del cast potessero appartenere», ha raccontato. «Quando ho sgomberato la mia scrivania, ho messo tutto in una grande scatola di cartone. Avevo dimenticato che i copioni erano lì. Sono finiti poi in un cassetto del letto e sono rimasti lì da allora. Avrei potuto tranquillamente buttarli via. Ma credo che meritano di essere posseduti da un grande fan di Friends».

Ora i copioni saranno messi all’asta a un prezzo compreso tra le 600 e le 800 sterline insieme a una felpa con cappuccio della produzione e a un cofanetto Dvd di Friends. Secondo Butler le sceneggiature appartenevano probabilmente a qualcuno del cast o alla troupe della serie televisiva.