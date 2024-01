Su RaiPlay le “Faccende complicate” di Valerio Lundini

«La differenza tra fare un programma in studio e uno itinerante è la pigrizia mentale, scrivo meno e improvviso di più, ma in realtà per ogni puntata sono 4-5 giorni di lavoro». Valerio Lundini torna con un nuovissimo programma da lui ideato e diretto, “Faccende complicate”, questa volta su RaiPlay da oggi online i primi tre episodi e gli altri dal 19 e dal 26 gennaio: un originale viaggio in giro per l’Italia per intervistare personaggi comuni e raccontare storie che riguardano tutti molto da vicino.

“Faccende complicate”, sottotitolo della trasmissione è “Inchieste reali su realtà surreali”, è tutto quello che Valerio Lundini «non aveva ancora pensato di proporre», ovvero una serie di inchieste sui lati più assurdi della realtà che ci circonda. «Sono partito sempre da Roma, quindi è un viaggio da centro a nord o da centro a sud», ha spiegato Lundini, il quale poi racconta alcuni aneddoti e svela i temi di alcune puntate: la bellezza, gli scacchi, le difficoltà della vita sulla sedie a rotelle, i sogni della gente comune, che comune non è.

Il titolo “Faccende complicate” nasce «perché mi piaceva come espressione. Le persone non sono complicate ma può uscire qualcosa di divertente da chiunque». Dieci puntate in giro per l’Italia in città come Torino, Napoli, Milano, Riccione e in piccoli centri di provincia. Tra il nonsense e il surreale, Lundini spazia, indagando a modo suo la vita degli studenti stranieri in Italia, o come nasce un successo discografico, le tradizioni culinarie italiane e i segreti delle persone di bell’aspetto, ma anche le difficoltà e le peripezie della vita di tutti i giorni. Per scoprire, insieme con il pubblico, storie che nascono complesse e lo diventeranno sempre più.

In una puntata si rivive il Medioevo. «Spesso sentiamo dire che viviamo tempi brutti, aggiungendo che neanche nel Medioevo si viveva così. Nella puntata, incontro una persona che è stata vittima di una discriminazione, non gravissima, per il suo orientamento sessuale. E per togliere alcuni stereotipi su quei secoli la porto a riunificarsi con quegli anni per capire se fossero realmente così brutti come si raccontano o se è semplicemente quello un modo di dire». Poi gli Anni 80, in vena nostalgica: «andrò a incontrare i «paninari». E poi, una puntata sulla bellezza».

«Siamo molto felici di avere su RaiPlay Valerio Lundini, uno dei talenti della comicità italiana» - sottolinea Maurizio Imbriale, direttore di Rai digitale. Simona Ercolani di Stand by me conclude: «Lundini ha saputo toccare temi anche molto difficili con leggerezza ma anche tanta profondità, dicendo che il comico fa ridere ma anche vibrare emozioni».