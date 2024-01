Fiorello show, irrompe al Tg1 con cannoli e spumante. Domani torna in onda VivaRai2!

Irruzione in diretta al Tg1 di Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari alla vigilia del ritorno in onda di Viva Rai2!, domani alle 7. Cannoli e bottiglia di spumante, lo showman ha festeggiato coinvolgendo la conduttrice Maria Isabella Romano che ha anche assaggiato il dolce. "Non è mai successo che di bevesse e mangiasse al tg1», ha scherzato Fiorello. Lo showman ha annunciato che domani a Viva Rai2! Ci saranno «Biagio Antonacci e Amadeus che farà un annuncio, annuncerà- ha ironizzato- che alle 6 del pomeriggio va dal dentista «. Quanto alla sua presenza a Sanremo, Fiorello ha ribadito che l’ultima sera sarà sul palco come co-conduttore, ma durante la settimana farà il battitore libero: «io e Sommaruga abbiamo un sacco di idee. Durante la serata posso entrare in platea».