“Versione blasfema della Natività”, Gasparri boccia la satira di Paolantoni e Izzo. La replica: “Oscurantismo”

Polemica post-natalizia si abbatte su un programma Rai 2. Maurizio Gasparri ha accusato i comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo di aver messo in scena una rappresentazione blasfema e volgare della Natività durante lo show televisivo "Da Natale a Santo Stefano". Il senatore di Forza Italia ha presentato un quesito in commissione di Vigilanza Rai, sostenendo che la parodia era offensiva per il mondo cattolico, essendo trasmessa nei giorni della festa della Natalità. Gasparri ha ricevuto il sostegno di Pro Vita & Famiglia e Popolo e Libertà. Paolantoni ha risposto definendo la rappresentazione un gioco senza bestemmie e criticando l'attenzione su questioni televisive anziché sul comportamento dei politici. Ha sottolineato la libertà di espressione nella televisione di Stato laica e ha espresso preoccupazione per l'oscurantismo e la paura di un'eventuale censura.