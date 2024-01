Chiude "Avanti Popolo" con Nunzia de Girolamo. Martedì ha ottenuto il 2.2% di share e 375mila spettatori

«Il mio "festival" di Avanti Popolo finisce qui. Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco. Non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirò mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto». Questi i saluti di congedo di Nunzia De Girolamo che ha chiuso ieri sera l’ultima puntata di Avanti Popolo, su Rai 3, che era dedicato, tra l’altro, al prossimo Sanremo. «Avanti popolo» ha ottenuto il 2.2% di share e 375mila spettatori.