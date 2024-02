“Mare Fuori”, su RaiPlay la nuova serie. E arriva il kit di Poste Italiane a tema

La scrittura continua a resistere in un mondo sempre più dominato dalle tecnologie e dai social media. Non è un caso che i francobolli emessi per celebrare la Giornata della Filatelia siano dedicati al tema della scrittura, prendendo ispirazione dalla popolare serie televisiva "Mare Fuori". Per sottolineare l'importanza della scrittura, Poste Italiane ha creato un nuovo prodotto: un kit di scrittura ispirato proprio a "Mare Fuori", che coincide con l'inizio della quarta stagione della serie a partire da oggi, 1 febbraio (su RaiPlay).

Il kit "Mare Fuori" include il foglietto dei francobolli commemorativi, due fogli con nove chiusure per lettere ispirate al tema del mare, 20 fogli di carta per scrivere, 20 buste, una gomma, un quaderno, una penna e una matita. L'obiettivo è incoraggiare i giovani a ritrovare il piacere di comunicare attraverso la carta e la penna, ristabilendo relazioni e connessioni umane come si faceva in passato. È possibile acquistare il kit presso tutti gli uffici postali con servizio filatelico e nei negozi specializzati in Filatelia.