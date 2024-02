Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola dei famosi. E Ilary Blasi...

Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola dei famosi, mentre per Amadeus, che «è un pezzo importantissimo della Rai», «non c’è nessuna offerta». Rimarrà Ilary Blasi, «che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5». Queste tra le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset durante la sua conferenza stampa di ieri a Cologno Monzese. «Quest’estate- ha aggiunto- se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi». Nessuna discontinuità nemmeno con Paolo Bonolis: «Il contratto ha una scadenza naturale, ma l’anno prossimo - ha garantito Berlusconi - ci sarà un’altra edizione di Avanti un altro».

«Gli indicatori macroeconomici sono positivi, i numeri - ha proseguito l’Ad di Mediaset - sono numeri. Le stime del Pil sono in miglioramento e in crescita, l’occupazione ai minimi da anni, i consumi tengono, ho un’opinione positiva su ciò che è stato fatto». «Questi dati - ha detto ancora Pier Silvio Berlusconi - ci fanno essere ottimisti sull’anno che stiamo andando ad affrontare da imprenditori, ci sono piccoli segnali che ci fanno essere ottimisti, anche se la situazione è complicata, con due guerre in atto, ma siamo positivi». Sempre dal punto di vista dell’imprenditore, il vicepresidente Mediaset spiega che il governo potrebbe fare comunque qualcosa di più: «Una maggior attenzione alla tutela dei campioni nazionali ed europei, che vuole dire anche stabilire regole più precise per i giganti del web, questo - ha spiegato - è un passo indispensabile verso dove l’Europa deve andare, penso che avere campioni europei in termini di aziende possa essere una risposta importantissima per rafforzare l’Europa».