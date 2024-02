"Sei nell’anima", arriva il biopic di Gianna Nannini

Trasgressiva, libera, poetica. Dal suo esordio discografico nel 1976, Gianna Nannini ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale contemporaneo, diventando l’icona del rock femminile italiano, con pezzi che hanno fatto storia. Oggi la vicenda di quest’artista unica e rivoluzionaria diventa il film «Sei nell’anima», con la regia di Cinzia ThTorrini, dal 2 maggio su Netflix, che ha rilasciato in questi giorni il teaser trailer. Tra l’altro domani la Nannini sarà a Sanremo per la serata dei duetti, cantando in coppia con Rose Villain proprio la canzone «Sei nell’anima».

Scritto dalla regista e dalla stessa Nannini con Cosimo Calamini e Donatella Diamanti, tratto dall’autobiografia «Cazzi Miei», pubblicata da Mondadori nel 2016, racconta un’importante tranche de vie della rocker senese. Trent’anni ripercorsi partendo dall'infanzia, dalle radici toscane, con il focus sugli inizi di carriera nella Milano degli anni ’70, fino alla consacrazione a icona rock. Nella trama anche quella svolta che trancia di netto in due parti la vita di Gianna, considerata dalla cantante una vera nascita: l'anno 1983, quando dal disco «Latin lover» viene pubblicato il singolo «Ragazzo dell’Europa»; un vero inno alla libertà che diventa una delle sue canzoni manifesto.