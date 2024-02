VivaRai2!, Fiorello canta 'Malafemmena': l'omaggio a Totò a 126 anni dalla nascita VIDEO

Il 15 febbraio è un giorno speciale per la città di Napoli, ma non solo. Il mondo della comicità ricorda infatti Totò, a 126 anni dalla sua nascita. Fiorello, nel corso del suo 'VivaRai2!', non poteva non dedicargli un omaggio, un'esibizione speciale in chiusura di puntata, sulle note di 'Malafemmena'. Introdotto proprio dalla voce del 'Principe della risata', lo showman ha celebrato l'artista in musica. Un ricordo sentito: "Noi lo amiamo tantissimo e ormai anche tutti i giovani lo conoscono", ha chiosato.