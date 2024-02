Al via su Rai1 la quarta stagione di The Voice Senior

Dopo aver fatto emozionare milioni di telespettatori, torna da venerdì 16 febbraio in prima serata su Rai 1 The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, giunto quest’anno alla quarta stagione. Al timone della trasmissione ancora una volta Antonella Clerici, impareggiabile padrona di casa, affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci anche dal recente successo di The Voice Kids.

Sette puntate di grande musica e divertimento che, come al solito, iniziano con le avvincenti Blind Auditions, le tradizionali «audizioni al buio» dove i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Da quest’anno i coach avranno un’arma in più da giocarsi per costruire il loro “dream team”: oltre al solito tasto “Blocco”, che impedisce a un altro coach di scegliere il concorrente, da quest’anno ci sarà, infatti, anche il tasto “Seconda Chance” che consentirà a ogni coach di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Al termine della quinta e ultima puntata di Blind, i quattro coach dovranno selezionare i 24 concorrenti prescelti - sei per team - che passeranno al Knock Out, la semifinale, in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior.