I film di Totò su Rtp: appuntamento il mercoledì e la domenica sera

Alcuni dei film iconici di Totò per ridere insieme. Mercoldì e domenica su Rtp appuntamento con il principe della comicità. Sedici film per ricordare uno dei più grandi artisti italiani, certamente il più amato con la sua recitazione esilarante e la sua comicità a tratti surreale, colui che ha rappresentato l’incontro tra la grande tradizione della commedia dell’arte, la spontaneità dell’avanspettacolo e l’anima malinconica della città di Napoli. Appuntamento con Totò ogni mercoledì su Rtp, alle 21, e la domenica in replica. Perché ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina.