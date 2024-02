Scorsese e Ghali tra gli ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa"

Il premio Oscar Martin Scorsese, candidato a 10 premi Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia) e a 9 premi Bafta con il suo ultimo film Killers of the Flower Moon tratto dal best seller di David Grann, sarà ospite di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 18 febbraio, in onda alle 20 sul Nove e in streaming su discovery+. Al programma di Fabio Fazio anche Ghali, tra i protagonisti della 74/ma edizione del Festival di Sanremo con il brano Casa mia, quarto classificato al festival e che conta già oltre 11 milioni di streaming solo su Spotify; Alberto Angela e Massimo Polidoro, in occasione dell’uscita del libro La meraviglia del tutto (Mondadori), l’ultimo regalo di Piero Angela al suo affezionato pubblico.

E ancora: Marcello Lippi, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, protagonista del docu-film Adesso vinco io, dedicato alla sua straordinaria carriera; Gianrico Carofiglio, nelle librerie dal 20 febbraio con L’orizzonte della notte, il nuovo capitolo della celebre saga dedicata all’avvocato Guerrieri; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e gli editorialisti del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli e di Repubblica Massimo Giannini. Chiude la serata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.