Masterchef Italia 2024, oggi l'epilogo su Sky Uno. C'è un siciliano tra i finalisti

MasterChef Italia giunge al capitolo finale e si appresta a proclamare il vincitore. Oggi su Sky e in streaming su Now, negli episodi conclusivi di questa stagione (sempre disponibili on demand), uno tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara vedrà il proprio sogno prendere vita dopo una cavalcata appassionante ed emozionante, colma di prove di altissimo livello tecnico. Ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli il compito di eleggere il nuovo MasterChef italiano al termine di un’edizione che ha visto sfidarsi una Masterclass cosmopolita, determinata e appassionata.

Ad affrontare le ultime prove di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, quattro cuochi amatoriali con background e storie diverse accomunati però dallo stesso sogno, quello di arrivare a conquistare il titolo: Antonio, 28 anni, sposato con una figlia nata da pochissimi mesi, residente a Monaco di Baviera ma sempre con la sua Palermo nel cuore tanto da sognare di poter tornare in Sicilia per aprire finalmente il suo ristorante; Eleonora, 27enne di Livorno che lavora come cameriera a Firenze, estrosa e fuori dagli schemi, ha colpito tutti per la sua originalità e la sua capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti che le hanno permesso di spostare sempre più in là i suoi limiti; Michela, determinatissima personal trainer 45enne che vive ad Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) con il marito e tre figli, che in Masterclass ha mostrato da subito un carattere forte e deciso mosso da una passione viva e fortissima per la cucina; Sara, impiegata 24enne di Montalto Pavese (Pavia), ragazza sensibile ed educatissima, che in Masterclass non si è mai risparmiata, lavorando sempre a testa bassa e con grande passione, mostrando e superando anche le sue insicurezze.